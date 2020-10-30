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Türkiye Medyasına Göre, Pazar Gecesi Tanya Kilitkayalı Elenecek

Türkiye medyası, MasterChef Türkiye'de son 12 içerisinde yer alan Kıbrıslı Türk Tanya Kilitkayalı’nın 1 Kasım Pazar gecesi eleneceğini yazdı.

30 Ekim 2020 Cuma 15:01
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Türkiye Medyasına Göre, Pazar Gecesi Tanya Kilitkayalı Elenecek

Çekimleri önceden yapılan MasterChef Türkiye'de geçmiş iki hafta, elenecek kişiler önceden basına sızmıştı. Türkiye gazeteleri bu hafta da Tanya’nın eleneceğini yazdı.

 Gazeteler bu hafta Tanya Kilitkayalı’nın babası Alkan Kilitkayalı’nın sosyal medya paylaşımını da kanıt olarak sundu.

 Gazeteler, Alkan Kilitkayalı’nın, “Olsun be güzelim 100.000 kişinin içinden son 12’ye kalmak bizim için bir gururdu. Kalbimizdesin, sen bizim gururumuzsun. Sen bizim gerçek şampiyonumuzsun” ifadelerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımının fotoğrafını da yayınladı.

 Türkiye gazeteleri, çok büyük bir yanıltma olmaması halinde Tanya’nın eleneceğini duyurdu. Haberlerde, önemli bir hayran kitlesi olan Tanya’nın elenecek olmasının büyük üzüntü yarattığı belirtildi.

 11’nci haftada, ‘Mavi Takım’ın kaptanı Özgül, ‘Kırmızı Takım’ın kaptanı ise Tanya olmuştu. Kaptan düellosunu alan Tanya, oyuncu değişikliğinde ‘Kırmızı Takım’dan Sefa'yı vererek yerine ‘Mavi Takım’dan Barbaros'u almıştı. Ancak Tanya’nın takımı için işler iyi gitmemiş ve son iki yarışmayı Mavi Takım kazanmıştı.

 Son iki yarışma sonrası ‘Kırımızı Takım’dan Kaptan Tanya, Serhat, Furkan ve Barbaros eleme potasına giden isimler olmuştu.

 Cumartesi gecesi bir yarışma daha yapılacak ve ‘Mavi Takım’ durumu 3-0 yapacak mı yoksa ‘Kırmızı Takım’ durumu 2-1’e getirecek mi merak ediliyor ama pazar gecesi elenecek kişinin Tanya olacağı iddia ediliyor.

 Tanya’nın eleneceği haberleri yarışmayı Tanya için izleyen birçok Kıbrıslı Türkü de üzdü.

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