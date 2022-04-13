Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu, iki aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te Baltalimanı'nda bir mekanda dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda mahkemeye başvuran ikili, tek celsede boşandı.

"ANNE - BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

41 yaşındaki şarkıcı, boşanma haberini şu ifadelerle duyurmuştu:

“Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle."

MIAMI'YE YERLEŞTİ

Eşinden boşanan Petek Dinçöz radikal bir karar aldı. Ünlü şarkıcı, oğlu İrfan Aslan ile birlikte Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Miami'ye taşındığını duyurdu.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Dinçöz, “Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için, Miami‘ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.