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Ücretsiz erişim için koronavirüs aşısı şartı arıyor

OnlyFans hesabında Kazumi Squirts ismiyle tanınan fenomen isim koronavirüs aşısı olan abonelerini ücretsiz çıplak fotoğraflarını göndererek ödüllendirdiğini duyurdu. OnlyFans paylaşımlarından binlerce dolar kazanan Kazumi Squirts, aşıya teşvik etmek için sosyal sorumluluk projesini başlattığını açıkladı.

08 Ekim 2021 Cuma 14:03
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Ücretsiz erişim için koronavirüs aşısı şartı arıyor
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Gerçek adı bilinmeyen Kazumi Squirts isimli OnlyFans fenomeni, koronavirüsün yayılmasını önlemek için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. 24 yaşındaki fenomen koronavirüse karşı aşı olduğunu kanıtlayan abonelerine özel olarak çıplak fotoğraflarını ücretsiz göndereceğini söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır OnlyFans için içerik ürettiğini dile getiren Kazumi Squirts, paylaşımları sayesinde aylık binlerce dolar gelir elde ediyor. Sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen isim koronavirüsle mücadele için elinden geleni yapmak istediğini belirterek ilginç bir yönteme başvurdu. OnlyFans hesabında abone olan isimlerin aşı olduğunu ispat etmesi durumunda Kazumi Squirts ücretsiz olarak çıplak fotoğraflarını göndereceğini duyurdu.

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