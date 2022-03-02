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Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Haluk Levent’e, 2016 Eurovision birincisi olan Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Levent, konserin Filistin'de olmasını istedi.

02 Mart 2022 Çarşamba 15:59
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Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent’e Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Büyükelçilik'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Eurovision-2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi.

Haluk Levent de bu teklife kayıtsız kalmadı ve Twitter'dan şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle ! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur.”

UKRAYNA'YA 5 TIR YARDIM

Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP derneği ile Ukrayna'ya yardım gönderdi.

Levent, geçen hafta sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaşmıştı. 

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