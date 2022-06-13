Ümit Karan sezonu Les Ambassadeurs Hotel’de açtı

Gündem Kıbrıs ÖZEL

Galatasaraylı eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, sezonu bu kez Bodrum yerine Kıbrıs’ta açtı. Yakın arkadaşı iş insanı Mehmet Mavi ile Les Ambassadeurs Hotel tatil yapan Karan, Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan’a samimi açıklamalarda bulundu.

“Kıbrıs’ı çok seviyorum”

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, “Kıbrıs’ı çok seviyorum. Bu yıl sezonu burada açmak nasip oldu. Bence Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin ve buradaki tesislerin daha çok anlatılması ve daha çok Türk vatandaşının buraya gelmesi sağlanmalı” dedi.

“Spor tesisleri yapılmalı”

Karan “bugün Antalya’ya dünyanın pek çok yerinden futbol takımları gelip kamp yapıyor. Özellikle kışın devre arasında KKTC’de de pek ala bu kamplar yapılabilir. Bunun olması için burada takımların idman yapacağı, maç oynayabileceği sahalar yapılmalı. Bugün bir takım 100 kişi ile kampa gidiyor. 3-4 takımın aynı anda kamp yaması demek kış sezonunun Kıbrıs otellerinin dolu geçmesi için yeterli olur”

“Les Ambassadeurs Hotel’in kalitesine hayran kaldım”

Yakın arkadaşı iş insanı Mehmet Mavi ile Les Ambassadeurs Hotel tatil yapan Karan, “ilk kez Les Ambassadeurs Hotel’de kalıyorum. Buradaki personelin sıcaklığı ve ilgisine hayran kaldığımı söylemek istiyorum. Özellikle Gazino CEO'su Tuncay Fidan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Sürpriz doğum günü kutlaması

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, yaz tatili için geldiği Les Ambassadeurs Hotel’de yakın arkadaşı iş insanı Mehmet Mavi’ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Sadece Gündem Kıbrıs’ın görüntülediği sürpriz doğum günü kutlaması ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ün Les Ambassadeurs Hotel’in yazlık mekanda yapılan açık hava konserinde gerçekleşti. Ünlü oyuncu ve yakın arkadaşı Yavuz Bingöl ile birlikte doğum günü pastası önünde poz verdiler.