Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...

Ümit Karan sezonu Les Ambassadeurs Hotel’de açtı

Galatasaraylı eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan,  sezonu bu kez Bodrum yerine Kıbrıs’ta açtı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 13:15
148 Okunma
Ümit Karan sezonu Les Ambassadeurs Hotel’de açtı
banner48

Gündem Kıbrıs ÖZEL

Galatasaraylı eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan,  sezonu bu kez Bodrum yerine Kıbrıs’ta açtı. Yakın arkadaşı iş insanı Mehmet Mavi ile Les Ambassadeurs Hotel tatil yapan Karan, Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan’a samimi açıklamalarda bulundu.

“Kıbrıs’ı çok seviyorum”

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, “Kıbrıs’ı çok seviyorum. Bu yıl sezonu burada açmak nasip oldu. Bence Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin ve buradaki tesislerin daha çok anlatılması ve daha çok Türk vatandaşının buraya gelmesi sağlanmalı” dedi.

“Spor tesisleri yapılmalı”

Karan “bugün Antalya’ya dünyanın pek çok yerinden futbol takımları gelip kamp yapıyor. Özellikle kışın devre arasında KKTC’de de pek ala bu kamplar yapılabilir. Bunun olması için burada takımların idman yapacağı, maç oynayabileceği sahalar yapılmalı. Bugün bir takım 100 kişi ile kampa gidiyor. 3-4 takımın aynı anda kamp yaması demek kış sezonunun Kıbrıs otellerinin dolu geçmesi için yeterli olur”

“Les Ambassadeurs Hotel’in kalitesine hayran kaldım”

Yakın arkadaşı iş insanı Mehmet Mavi ile Les Ambassadeurs Hotel tatil yapan Karan, “ilk kez Les Ambassadeurs Hotel’de kalıyorum. Buradaki personelin sıcaklığı ve ilgisine hayran kaldığımı söylemek istiyorum. Özellikle Gazino CEO'su Tuncay Fidan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Sürpriz doğum günü kutlaması

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, yaz tatili için geldiği Les Ambassadeurs Hotel’de yakın arkadaşı iş insanı Mehmet Mavi’ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.  Sadece Gündem Kıbrıs’ın görüntülediği sürpriz doğum günü kutlaması ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ün Les Ambassadeurs Hotel’in yazlık mekanda yapılan açık hava konserinde gerçekleşti. Ünlü oyuncu ve yakın arkadaşı Yavuz Bingöl ile birlikte doğum günü pastası önünde poz verdiler.

Son Güncelleme: 13.06.2022 13:24
Anahtar Kelimeler:
Ümit KaranLes Ambassadeurs Hotel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü spikerden kötü haber!
Ünlü spikerden kötü haber!
Serdar Ortaç sahnede dengesini kaybedip yere düştü!
Serdar Ortaç sahnede dengesini kaybedip yere düştü!
Alkan ve Cavadzade aşkı sona mı erdi?
Alkan ve Cavadzade aşkı sona mı erdi?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim