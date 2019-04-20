Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Ünlü çift ayrıldı!

Ünlüler dünyasında bir ayrılık haberi daha geldi! Adele ve Simon Konecki ayrıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:58
Ünlü çift ayrıldı!
banner44

Bir aşk daha bitti! Adele ve Simon Konecki çifti, yollarını ayırdı.

Şarkıcının sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki’nin ayrıldıklarını belirtti.

banner41
Açıklamada, Adele ve Konecki’nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etmişti. Çiftin 2012 yılında oğulları dünyaya gelmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AdeleSimon Konecki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papağanına işkence yapan Murat Özdemir hakkında karar
Papağanına işkence yapan Murat Özdemir hakkında karar
Sali: Jennifer Lopez’i beğenmiyorum
Sali: Jennifer Lopez’i beğenmiyorum
İlk kez açıklıyorum: Evleniyorum!
İlk kez açıklıyorum: Evleniyorum!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim