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Ünlü çift dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç dünyaevine girdi. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğünü İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşti. Çiftin şahitliklerini ise Acun Ilıcalı ile yapımcı Faruk Turgut yaptı. Düğünden ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

28 Ağustos 2022 Pazar 21:57
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Ünlü çift dünyaevine girdi


Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir iki gün gecikmeli olarak evlendi. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos’taki nikâh törenini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelemişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşti.

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Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

Son Güncelleme: 28.08.2022 22:01
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