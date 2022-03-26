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Ünlü davulcu yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti 50 yaşındaki Taylor Hawkins hayatını kaybetti.

26 Mart 2022 Cumartesi 13:28
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Ünlü davulcu yaşamını yitirdi
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Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Foo Fighters, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hawkins'in 50 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Grup, yaptığı açıklamada, "Trajik ve zamansız kayıpla harap olduk. Müzik ruhu ve bulaşıcı kahkahası sonsuza kadar bizimle yaşayacak." ifadesini kullandı. Hawkins'in ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Hawkins, 1997'den bu yana grubun davulcusu ve vokalistliğini yapıyordu. Foo Fighters, 1994'te Nirvana grubunun şarkıcısı Kurt Cobain'in intihar etmesinin ardından Dave Grohl tarafından kurulmuştu.

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