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Ünlü fenomen gözaltına alındı!

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'de gözaltına alındı. Hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı olan Simge Barankoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Simge Barankoğlu daha önce de dolandırıcılık suçundan tutuklanmış, 56 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

20 Mayıs 2022 Cuma 09:34
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Ünlü fenomen gözaltına alındı!

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı. İzmir Ödemiş'te uygulama yapan polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan arama kaydı olan Simge Barankoğlu'nu gözaltına alıp ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Simge Barankoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Barankoğlu daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

Simge Barankoğlu'na gözaltı

Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu’nu durdurdu. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu’nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

56 Gün Cezaevi'nde kalmıştı

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

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