Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor

2021 yılının bitmesine sayılı günler kalırken ünlü isimlerin de otel ve restoranlardaki sahne programları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı sahneye çıkamayan ünlü isimler, bu yıl Kıbrıs ve Antalya başta olmak üzere çeşitli illerde sahneye çıkacak.

REKOR ÜCRETLER ALACAKLAR Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı illerin yanı sıra bir gece için alacakları ücretler de dudak uçuklatıyor. Sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimlerin başında ise Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş geldi. İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri... Özcan Deniz: Kıbrıs, 1 milyon TL Mahsun Kırmızıgül: Show TV, 5 milyon TL Tarkan: Mısır, 1 milyon euro Ebru Gündeş: Kıbrıs, 900 bin TL Yıldız Tilbe: Sakarya, 900 bin TL Hadise: Kıbrıs, 900 bin TL Hakan Altun: Ankara, 750 bin TL Serkan Kaya: Kıbrıs, 700 bin TL Funda Arar: Kıbrıs, 700 bin TL Volkan Konak: Antalya, 700 bin TL Linet: Sapanca, 500 bin TL Ziynet Sali: Antalya, 400 bin TL Aşkın Nur Yengi: Kıbrıs, 400 bin TL Edis: Beşiktaş, 400 bin TL Serdar Ortaç: Kıbrıs, 350 bin TL Şevval Sam: Sapanca, 350 bin TL İrem Derici: Konya, 350 bin TL Mustafa Ceceli: Mersin, 300 bin TL Gülben Ergen: İstanbul, 300 bin TL Deniz Seki: Kıbrıs, 250 bin TL Derya Uluğ: Afyonkarahisar, 150 bin TL