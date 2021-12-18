Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor

2021 yılının bitmesine sayılı günler kalırken ünlü isimlerin de otel ve restoranlardaki sahne programları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınından dolayı sahneye çıkamayan ünlü isimler, bu yıl Kıbrıs ve Antalya başta olmak üzere çeşitli illerde sahneye çıkacak.
REKOR ÜCRETLER ALACAKLAR
Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı illerin yanı sıra bir gece için alacakları ücretler de dudak uçuklatıyor. Sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimlerin başında ise Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş geldi.
İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri...
Özcan Deniz: Kıbrıs, 1 milyon TL
Mahsun Kırmızıgül: Show TV, 5 milyon TL
Tarkan: Mısır, 1 milyon euro
Ebru Gündeş: Kıbrıs, 900 bin TL
Yıldız Tilbe: Sakarya, 900 bin TL
Hadise: Kıbrıs, 900 bin TL
Hakan Altun: Ankara, 750 bin TL
Serkan Kaya: Kıbrıs, 700 bin TL
Funda Arar: Kıbrıs, 700 bin TL
Volkan Konak: Antalya, 700 bin TL
Linet: Sapanca, 500 bin TL
Ziynet Sali: Antalya, 400 bin TL
Aşkın Nur Yengi: Kıbrıs, 400 bin TL
Edis: Beşiktaş, 400 bin TL
Serdar Ortaç: Kıbrıs, 350 bin TL
Şevval Sam: Sapanca, 350 bin TL
İrem Derici: Konya, 350 bin TL
Mustafa Ceceli: Mersin, 300 bin TL
Gülben Ergen: İstanbul, 300 bin TL
Deniz Seki: Kıbrıs, 250 bin TL
Derya Uluğ: Afyonkarahisar, 150 bin TL