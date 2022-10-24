Ünlü ismin ölüm şekli şoke etti

90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Sinem Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem" notunu düştü.

Snob Magazin'in iddiasına göre; ünlü modelin kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptı.

ÖTENAZİ YAPTIRDI İDDİASI!

Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdi.

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1994 yapımı 'bir Sonbahar Hikyesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen, 1994 yılında 'Kınalı Bebek' şarkısının klibi için Demet Sağıroğlu ile kamera karşısına geçmişti.

Ötanazi dünya çapında kabul edilmiş, yasal bir uygulama olmamakla birlikte, bazı ülke ve eyaletlerde yasaldır ve uygulanmaktadır; Hollanda, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti örnek olarak verilebilir.