Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

Ünlü ismin ölüm şekli şoke etti

90'lı yıların popüler mankenlerinden Sinem Üretmen (51) hayatını kaybetti. İddiaya göre; kanser tedavisi göre Sinem Üretmen, hastalığı vücudunun her tarafına metastaz yapınca ötenazi yaptırdı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 16:38
192 Okunma
Ünlü ismin ölüm şekli şoke etti



90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti. Sinem Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem" notunu düştü.

Snob Magazin'in iddiasına göre; ünlü modelin kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptı.

ÖTENAZİ YAPTIRDI İDDİASI!

Ağrılara dayanamayan Sinem Üretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdi.

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1994 yapımı 'bir Sonbahar Hikyesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen, 1994 yılında 'Kınalı Bebek' şarkısının klibi için Demet Sağıroğlu ile kamera karşısına geçmişti.

Ötanazi dünya çapında kabul edilmiş, yasal bir uygulama olmamakla birlikte, bazı ülke ve eyaletlerde yasaldır ve uygulanmaktadır; Hollanda, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti örnek olarak verilebilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü!
Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü!
Demet Özdemir'in acı günü!
Demet Özdemir'in acı günü!
Sakıza 900 TL vermişti, karavanın ücreti dudak uçuklattı
Sakıza 900 TL vermişti, karavanın ücreti dudak uçuklattı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim