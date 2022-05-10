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Ünlü müzisyenin oğlu yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby, 31 yaşında yaşamını yitirdi. Lazenby'ye şizofreni teşhisi konduğu açıklandı.

10 Mayıs 2022 Salı 09:32
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Ünlü müzisyenin oğlu yaşamını yitirdi

Avustralyalı dünyaca ünlü şarkıcı Nick Cave’in 31 yaşındaki en büyük oğlu Jethro Lazenby’nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Açıklamayı bizzat Cave yaptı. Kısa bir açıklama yapan Cave, “Büyük bir üzüntüyle söylemek isterim ki oğlum Jethro yaşamını yitirdi. Bu zamanlarda ailemizin mahremiyetine saygı gösterdiğiniz için minnettar olacağız” dedi.

Ünlü şarkıcının oğlu mankenlik yapıyordu.

1991 yılında Nick Cave ve Beau Lazenby’nin oğlu olarak dünyaya gelen ve kariyerine  manken olarak devam eden Lazenby, Avustralya’da yaşadıktan sonra taşınmıştı. Babasıyla 7-8 yaşlarına kadar tanışmayan Lazenby hakkında Nick Cave daha önce verdiği bir demeçte, “Hayattaki en büyük pişmanlığım Jethro ile çocukluk yıllarında ilgilenmemem olmuştur. Fakat şimdi iyi bir ilişkimiz var” demişti.

İngiltere’ye taşındıktan sonra Balenciaga ve Versace gibi markalar için mankenlik yapan Lazenby aynı zamanda müzikle de ilgileniyordu.

Mart ayında annesine saldırmaktan tutuklanan Lazenby’a şizofreni teşhisi konduğu da belirtildi. Hapiste tutulan Lazenby’ın geçen hafta serbest bırakıldığı belirtildi.

Dört oğlu olan Nick Cave, daha önce Brighton’da bir uçurumdan düşen 15 yaşındaki oğlu Arthur’u da yitirmişti.

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