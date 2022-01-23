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Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger trafik kazası geçirdi

Ünlü Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi.

23 Ocak 2022 Pazar 08:25
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Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger trafik kazası geçirdi
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Ünlü Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger'in kontrolündeki GMC Yukon SUV aracın, GMC Yukon SUV aracın, Sunset Bulvarı ve Allenford Bulvarı'nda kırmızı bir araca çarptığı bildirildi.

74 yaşındaki oyuncunun sözcüsü, Schwarzenegger'in dört aracın karıştığı bir trafik kazası geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. 

Ünlü yıldızın kaza sonrasında yaralanan kişiyle ve acil durum ekipleriyle konuştuğu belirtildi.

Olayda bir kişi yaralanırken, kaza sırasında şoför koltuğunda oturan Schwarzenegger'in kaza sonrası fotoğrafları basına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

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