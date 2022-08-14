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Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü!

Ünlü oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesi Naciye Ayfer Davran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamasında "Canım annem, bir tanem vefat etti" ifadelerini kullanan Cem Davran, cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi.

14 Ağustos 2022 Pazar 20:16
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Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü!


Çok sayıda dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Cem Davran'ın annesi hayatını kaybetti. Davran, annesinin vefat haberini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ruhsar, Karakomik Filmler, Şaşı Felek Çıkmazı, Babam Sınıfta Kaldı ve 8. Gün gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Cem Davran, annesi Naciye Ayfer Davran'ın hayatını kaybettiği paylaşımda "Canım annem, bir tanem vefat etti." ifadelerini kullandı. Ünlü isim, annesini son yolculuğuna uğurlamak isteyen dostları için de cenaze töreni hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

"NURLARDA UYU KRALİÇEM"

Davran paylaşımında "Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; (yarın) 15 Ağustos Pazartesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Emre Karayel, Yekta Kopan, Songül Öden, Behzat Uygur, Çağla Şıkel, Mahsun Kırmızıgül gibi ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişiden başsağlığı mesajları geldi.

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