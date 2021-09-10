Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şok suçlama geldi.

"BABAMIN PARALARIYLA JİGOLO TUTMUŞ"

Ebru Oğuz, sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Savcılığa başvuran Nilüfer Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.