Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci corona virüse yakalandı.

Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?



Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

NTV