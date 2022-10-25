Ünlü oyuncunun sözleri olay oldu!

Star TV'nin reyting rekortmeni yapımı Yalı Çapkını zirvedeki yerini netleştirdikçe, dizi oyuncuların özel hayatları da merak konusu oluyor.

Ihlamurlar Altında, Kalp Yarası, Çukur gibi yapımlarda rol alan Yalı Çapkını yıldızının yeniden gündem olan sözleri herkesi şaşırttı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, "İki kocamla birlikte yaşıyorum" ifadeleriyle bir dönem uzun süre gündem oldu.

"İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz yıl bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan İrem Altuğ, yanındaki kişilerin kim olduğu sorulunca çok ilginç bir cevap verdi.

İrem Altuğ," Bu beyefendi eski kocam, diğeri ise yeni kocam, biz bir birlikte yaşıyoruz" yanıtıyla şoke etti.