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Ünlü piyanist fuhuş baskınında gözaltına alındı

Çin'in ünlü piyanistlerinden 39 yaşındaki Li Yundi, önceki gün yapılan fuhuş baskınında gözaltına alındı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 11:18
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Ünlü piyanist fuhuş baskınında gözaltına alındı
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Çin’in başkenti Pekin’de polisin düzenlediği fuhuş baskını uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Dünyaca ünlü 39 yaşındaki piyanist Li Yundi, baskında gözaltına alındı.

Çin basını ile birlikte dünyanın birçok ülkesi bu gelişmeye geniş yer ayırdı. Henüz küçük bir çocukken başladığı müzik eğitimine Çin ve Almanya’da devam eden ve 2000 yılında henüz 18 yaşındayken Uluslararası Chopin Piyano Yarışması’nda kazanarak bu ödülü en genç kazanan isim olan Li, kariyeri boyunca birçok ülkede performans sergiledi.

Çin’in en meşhur klasik müzik sanatçılarından biri olan Li’nin ismi basın bülteninde “Li di” olarak aktarılırken, kadının soyadının ise Chen olduğu belirtildi. Çin polisinin internet sitesinde bu mesajdan sonra bir piyano klavyesinin üzerine, “İnsan siyah ile beyazın farkını açıkça görebilmeli” mesajı yazıldı.

Çin Müzisyenler Derneği, bu gelişmeden hemen sonra Li’nin organizasyondan kovulduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
PiyanistFuhuş
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