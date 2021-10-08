Ünlü programcı, Nusret’te 700 sterline et yediğini yalanladı: Keşke…

Londra’daki Park Tower otelde geçen ay açılışını yapan restoran yemeklerinden çok fiyatlarıyla konuşuluyor.

Jamz isimli Twitter kullanıcısı açılış gecesinde gittiği restoranda gelen hesabın fotoğrafını paylaşmıştı. “Dört Red Bull için 44 sterlin (526 lira). Şaka” notuyla paylaşılan adisyonda en çok dikkat çeken yemek 630 sterlinlik (7 bin 600 lira) fiyatıyla Tomahawk steak olmuştu.

Türkiye’de kasaplarda kilosu ortalama 150-200 arasında değişen ürün hayvanın kaburga kısmından çıkarılan bir et.

Tweet, Twitter kullanıcıları tarafından bolca paylaşılarak yorumlanmıştı. Bir kullanıcı fotoğrafı “Salt Bae’nin Türkiye’deki restoranına uçakla gidip yemek Londra’dakinden daha ucuz. Bir kola için 9 sterlin (107 lira), Tomahawk steak için 630 sterlin… Teşekkürler, almayayım” notuyla paylaşmıştı. Bir başka kullanıcı ise hesaptaki tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğunu yazmıştı.

‘Onunla tanışmak için bile o parayı öderim’

Televizyonda realite programlarıyla ünlenen Collins BBC’de hazırladığı podcast’te Nusret deneyimini paylaştı. Ambiyansa ve deneyimine 10 üzerinden 10 puan verdiğini anlatan Collins şöyle devam etti: “Hesap ayrı bir mesele. Görünce şoke oldum. Basında steak’im için 700 sterlin ödediğim yazıldı. Keşke… Aslında 1450 sterlin ödedim. Bu hesabı haklı çıkarmamın tek yolu bu yıll hiç tatile gitmemiş olmam. Bir nevi bütün tatilimizi o gece yapmş olduk. Bu asla yapacağım türden bir şey değildi. Hiç o kadar para harcamam yine de iyi vakit geçirdik.“

24 ayar altın kaplı steak yediğini belirten Collins ertesi gün kendini kötü hissettiğini anlattı: “Biraz midem bulandı. Harika bir deneyimdi aslında. Sadece onunla tanışmak için bile o parayı öderdim. Onu çok seviyorum.”