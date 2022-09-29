Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağış geliyor
Kapat

Ünlü rapçi Coolio banyoda ölü bulundu

Gangsta’s Paradise adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran ABD'li rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Coolio'nun ölümüyle ilgili ani kalp durmasından şüpheleniliyor.

29 Eylül 2022 Perşembe 12:33
43 Okunma
Ünlü rapçi Coolio banyoda ölü bulundu



Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu.

Coolio'nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada, olay yerindeki acil yardım ekiplerinin ani kalp durmasından şüphelendiğini belirtti.

Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.

Gangsta’s Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier’ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu.

Spotify’da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta’s Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih!
İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih!
Elinde kalan son evini satışa çıkardı
Elinde kalan son evini satışa çıkardı
Haluk Levent: ”Sayın valim sabah kahvaltı nerede?”
Haluk Levent: ”Sayın valim sabah kahvaltı nerede?”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim