Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...

Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

'Sen de Bizdensin', 'Sana Söz', 'Çıkmaz Sokak', 'Samurai', 'Paradoks', 'Denemeye Değer' gibi eserleriyle bilinen rapçi Selim Muran yaşamını yitirdi. Acı haberi, ünlü rap sanatçısı Ceza duyurdu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:47
135 Okunma
Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti


Rapçi Ceza, Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Rapçi Selim Muran, fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşıyordu. Muran, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Mide ameliyatı olan Muran'ın sağlık sorunları günden güne katlandı.

ACI HABERİ CEZA DUYURDU

Son olarak damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenilen Selim Muran, yaşamını yitirdi. 

Ceza, Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü rapçi, "Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Rapçi Fuat ise paylaşımında "Üzüntüm derin. Elveda Selim Muran kardeşim" dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bomba iddia: Acun Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor!
Bomba iddia: Acun Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor!
İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan Gülşen tahliye oldu
İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan Gülşen tahliye oldu
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim