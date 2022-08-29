Ünlü rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

'Sen de Bizdensin', 'Sana Söz', 'Çıkmaz Sokak', 'Samurai', 'Paradoks', 'Denemeye Değer' gibi eserleriyle bilinen rapçi Selim Muran yaşamını yitirdi. Acı haberi, ünlü rap sanatçısı Ceza duyurdu.