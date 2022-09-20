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Ünlü sanatçıdan üzen haber!

Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Athena’nın gitaristi ve solist Gökhan Özoğuz’un kardeşi Hakan Özoğuz lenfomaya yakalandı. Bir süredir konserlerde yer almayan sanatçının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

20 Eylül 2022 Salı 11:14
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Ünlü sanatçıdan üzen haber!


Athena grubunun üyelerinden gitarist Hakan Özoğuz’un kansere yakalandığı ve bu yüzden gözlerden uzak olduğu belli oldu.

Aynı zamanda grubun solisti Gökhan Özoğuz’un ağabeyi olan 45 yaşındaki Hakan Özoğuz’un bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

KARDEŞİ GÖKHAN ÖZOĞUZ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Athena grubunun sevilen üyelerinden olan gitarist Hakan Özoğuz’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü gitariste bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Bir süredir konserlerde görünmeyen sanatçının tedavisini gözlerden uzak şekilde sürdürmeyi tercih ettiği iddia ediliyor. Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz’un kardeşi Gökhan Özoğuz’un konuyla ilgili bir açıklamadan bulunmaması da şaşkınlığa neden olurken ünlü gitaristin tedavisini Amerikan Hastanesi’nde sürdürdüğü öğrenildi.

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