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Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!

Şarkıcı Aynur Aydın konser verdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Cesur kombiniyle sahneye çıkan Aynur Aydın'ın süper mini eteği dikkat çekti.

02 Nisan 2022 Cumartesi 17:23
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Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
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Bana Aşk Ver, Bir Dakika, Günah Sevap gibi şarkıları seslendiren Aynur Aydın, cesur sahne kombiniyle Instagram'da adeta yorum yağmuruna tutuldu. Süper mini eteğiyle takipçilerini yorumlar kısmında adeta ikiye böldü.

AYNUR AYDIN'IN SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, sahne aldığı anlardan kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Süper mini eteği takipçilerini yorumlar kısmında ikiye böldü.

Aynur Aydın'ın sahne kıyafetini beğenen takipçileri, "Muhteşemsin", "Dilim tutuldu", "Çok tatlısın", "Harikasın" yorumları yaptı.

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri ise, "Hiç bir şey giymeseydin", "Bu etek mi yok gibi", "İzzet Yıldızhan ve Fıs Fıs İsmail loading", "Temelli giyinmeyin", "Gülşen olma yolunda", "Gözüküyor hanımefendi" yorumlarında bulundu.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gülşen olma yolunda'

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