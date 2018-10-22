Ünlü şarkıcı sahneden düştü

ABD’li ünlü şarkıcı Paula Abdul, konser esnasında sahneden düştü. 56 yaşındaki şarkıcı, Straight Up Paula 2018 adlı turnesi kapsamında Mississipi’deki Hard Rock Live’da üçüncü konserini veriyordu.

Promise Of A New Day adlı şarkısını söylerken dans ederek seyircilere doğru yakşalan Paula Abdul, sahnenin bittiği noktayı fark edemeyince sahneden aşağı düştü.

Bir anda seyircilerin arasında kalan Paula Abdul, korumaların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Tekrar sahneye dönen şarkıcı, şovuna kaldığı yerden devam etti.

Sahneden düşmesi sonucu yaralanıp yaralanmadığı bilinmeyen Abdul, henüz sosyal medyadan da herhangi bir açıklama yapmadı.