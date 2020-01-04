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Ünlü şarkıcı:'Sperm donörü arıyorum'

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan karar

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:43
Ünlü şarkıcı:'Sperm donörü arıyorum'

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Cheryl, ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Liam Payne'den bir çocuğu bulunan Cheryl, yeniden çocuk sahibi olmak için sperm donörü aradığını söyledi.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle gündemden düşmeyen İngiliz şarkıcı Cheryl, Times dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Payne ile olan ilişkisinden 2 yaşında bir oğlu olan 36 yaşındaki Cheryl, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Payne ile ayrılmalarından bu yana adı birçok isimle anılan ünlü şarkıcı, sperm donörü aradığını belirtti.

Birden fazla çocuk istediğini her fırsatta anlatan Cheryl, “Eğer zaman benim yanımda olsa ve hala 20’li yaşlarımda olsaydım başka seçenekleri düşünürdüm. Ya da doğru kişi için beklerdim ama böyle bir şey söz konusu değil” dedi

Donör için ülke dışından arayış içinde olduğunu ifade eden Cheryl, “Newcastle’dan birinin çıkıp ‘Hey o benim çocuğum’ dediğini düşünebiliyor musunuz” diye konuştu.

Cheryl, 2002’de katıldığı bir şarkı yarışmasıyla üne kavuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Cherylİngiliz şarkıcıSperm DonörüHaberLiam Payne
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