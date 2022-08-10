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Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!

Country şarkıcısı Hank Williams Jr.'ın karısı Mary Jane Thomas 22 Mart 2022 yılında beklenmedik şekilde hayatını kaybederek hayranlarını yasa bürümüştü. Mary Jane Thomas’ın ölüm nedeni yeni açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; Mary Jane Thomas'ın ölüm nedeninin liposuction ameliyatı sonrası akciğerinin çökmesi sonucu olduğu ortaya çıktı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:24
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Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!
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Country şarkıcısı Hank Williams Jr.'ın eşi Mary Jane Thomas'ın otopsi raporu yayınlandı. Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden eski modelin liposuction ameliyatında yaşadığı komplikasyonların neden olduğu ortaya çıktı. Eski model, vücudunun çeşitli bölgelerindeki yağları almak için geçirdiği ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti.

AKCİĞERLERİ ÇÖKTÜ

Ameliyat sırasında yanlışlıkla akciğer delinen kadının organında yaşanan yaralanma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Uzmanlar, yağ aldırma operasyonlarının düşünüldüğünden daha tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Liposuction, özellikle sigara tiryakileri, kronik hastalıkları olanlar ve 45 yaş üstündekiler için daha tehlikelidir.

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