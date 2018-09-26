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Ünlü sunucu yıllar sonra itiraf etti: Tecavüz mağduruyum

ABD basını ünlü sunucu Padma Lakshmi'den yıllar sonra gelen itirafı konuşuyor. Lakshmi, 16 yaşındayken erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
Ünlü sunucu yıllar sonra itiraf etti: Tecavüz mağduruyum

ABD basını, Hollywood’da başlayan taciz skandalı ve ‘metoo’ hareketinin ardından, son günlerde Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’a yöneltilen taciz suçlamalarını tartışıyor.

Kavanaugh, suçlamaları reddederken, iddia sahiplerinin onlarca yıl geçtikten sonra ithamda bulunmasına vurgu yaptı.

‘Aradan geçen zaman’la ilgili en açıklayıcı yazı New York Times gazetesinde yayımlandı. Hint asıllı ABD’li sunucu Padma Lakshmi, yıllar sonra kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

48 yaşındaki sunucu, 16 yaşında erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Gazete için bir yazı kaleme alan Lakshmi, yaşadığı travmayı anlatırken, bir yılbaşı günü sevgilisinin evinde gerçekleşen olay nedeniyle yıllarca kendisini suçladığını yazdı.

‘Neden o eve gittiğini’ sorguladığını belirten Lakshmi, bu soruları ailesinin de sorarak kendisini suçlayacağını düşündüğünü ve başına gelenleri kimseyi anlatmadığını ifade etti.

Taciz mağdurlarını bu açıdan anlayabildiğini anlatan Lakshmi, yaşanılan travmayı yıllar sonra bile anlatmanın büyük cesaret gerektirdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ünlü SunucuPadma LakshmiABDHaber
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