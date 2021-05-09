Ünlülerin Anneler Günü paylaşımları

Cansu Tosun
"Şımarabilmek ve ne yaparsan yap seni her zaman sevecek biliyorsun ya işte o duyguyu çok seviyorum. Şükür... Anneanem gittiğinde 'Anne gibisi yokmuş kimse seni o kadar düşünmüyor' demiştin... Anneler! Siz çok ama çok yaşayın ve bırakın biraz da biz sizi şımartalım... Ne güzel bir anneanne oldun. Benim de ilk anneler günüm ve bu kadar önemli bir gün olduğunu daha iyi idrak ettim çünkü evet gecen gündüzün birbirine karışabiliyor, senden daha önemli biri var hayatında ve ne olursa olsun onun için her saniye en güzelini en iyisini diliyorsun ve yapıyorsun. Severek yapıyorsun. Anne, anneler günün kutlu olsun... Marsel teşekkür ederim bana geldiğin ve benim asla yapamam dediğim şeyleri yaptırıp gücüme güç kattığın İçin... Tüm annelerin ve kendi evladı olmadığı halde etrafındaki tüm evlatlara canlılara şefkat sevgi ve saygı ile yaklaşan herkesin anneler günü kutlu olsun. Şükür."
Fazıl Say
"Anneler günü kutlu olsun.
Sevgiyle anıyorum
Tüm anneleri kutluyoruz."
Ata Demirer
"Bütün çiçekler annelerin. Bugün,tüm annelerin ellerinden öperim. Not:dünyanın en komik kadını annemdir net."
Canan Ergüder
"Başta bana anne olmayı öğreten, ihtiyaç duyduğum her anda yanımda olan bu muhteşem kadınların ve herhangi bir canlıya annelik duygusu beslemiş tüm kadınların anneler gününü kutlarım."
Hande Ataizi
"Sen yirmi yaşındayken ,ben plandamıydım acaba. Yıllar geçip bu fotoğrafa baktığın zaman,senin yaşının iki misli çocuklarının olması nasıl bi histir kim bilir. Biz anneciyizdir. Bana hep yaz der, o zaman duygularını daha iyi ifade ediyorsun. Bu iyi mi kötü mü bilemedim. Galiba nasıl olursa olsun bi şekilde sevdiklerimize andayken ne hissettiğimizi söyleyebilmeyiz. İçimiz de ne varsa, iyi kötü ama yazarak ama sarılarak, doğru yanlış demeden. Ben kendimi doğru ifade etmeyi yıllar sonra başaranlardanım. Herkes uyuduktan sonra gizlice annesinin odasına gidip, saçlarını seven o küçük kız çocuğu da büyüdü artık. Canım annem seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Sen daima benim yaşama sebebim oldun. Hep en zor zamanlarım da herşey üstüme gelirken, dünya üstüme çökmüşken hep senin varlığınla ayakta kaldım. Bağımız o kadar güçlü ki sonsuza dek bi yolunu buluruz gibime geliyor. Senin ve tüm annelerin Anneler günü kutlu olsun."
Zafer Algöz
"Başta sevgili annem olmak üzere,tüm annelerin gününü kutlarım.Yeriniz dolmaz,hakkınız ödenmez."
Arzum Onan
"İçimin buruk olduğu günlerden..
Doğurmuş olsun ya da olmasın anaç duygulara sahip; koşulsuz sevgiyle seven, sahiplenen herkesin bu özel günü kutlu olsun.
Resim- İbrahim Balaban"
Pelin Öztekin
"Bana kalan en değerlim. Sen hep benimle ol. Anneler günün kutlu olsun Anniş’im. Seni çook seviyorum."
Celil Nalçakan
"Başta canımız annemiz olmak üzere, tüm annelerin gününü kutlar, kıymetli ellerinden öperim. Anneciği bu dünyadan göçmüş olanların hüznünü de düşünerek, kutlama konusunu abartmamanızı tavsiye ederim."
Müjgan Ferhan Şensoy
"Anneler Günümüz Kutlu Olsun! Bir gün anneler gününde annemden çiçek alacağım aklıma gelmezdi! Yanımızda olan, olmayan tüm annelerimizin, kediye, köpeğe, kuşa, ağaca analık eden herkesin günü kutlu olsun."
Bülent Şakrak
"Annem ve çocuklarımın Annesi... Gerisi iyilik, sağlık."
Tuba Ünsal
"Beni anne yapan çocuklarım iyiki sizin annenizim. Tüm annelerin ve anne olmak isteyip olamayan herkesin güzel merhametli kalplerinden öperim. Bugün bizim günümüz kızlar wuhuuuuuy"
Cem Cücenoğlu
"Annem. Günün kutlu olsun. Seninle beraber tüm annelerin de günü kutlu olsun."
Nurgül Yeşilçay
"Hepimizin anneler günü kutlu olsun. Mutlu ve güçlü kalın!!!"
Mehmet Okur
"Başta kendi annem olmak üzere bütün anne adayları ve annelerin günü kutlu olsun."
Deniz Seki
"Başta canım annem olmak üzere, tüm annelerin, anne olmak isteyenlerin, annesi yanında olup ellerinden öpebilen, daima kalbinde ve dualarında olan tüm kadınların anneler gününü kutlarım."
Demet Akbağ
"Anneler günü kutlu olsun."
Emre Karayel
"Tüm annelerimizin (önce bizim fıstıklardan başlayarak) o mübarek ellerinden öper, anneler gününü kutlarız."