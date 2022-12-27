Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

SELENA GOMEZ

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.

SERTAB ERENER

Ünlü sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile mücadele ediyor. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı.

BELLA HADID

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

SIA

"Chandelier" ve "Elastic Heart" gibi hit parçalara imza atan ünlü şarkıcı Sia, Ehlers-Danlos sendromu ile mücadele ediyor. Şarkıcı, kronik ağrıya yol alan bu nörolojik hastalığı 2021 yılında sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

WINNIE HARLOW

Aslen Jamaikalı olan ABD'li model Winnie Harlow 4 yaşından beri cildin pigment kaybetmesine sebep olan vitiligo hastalığına sahip.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu söylemişti. Oyuncu "Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum O da bir yere kadar idare ediyor" demişti.

LADY GAGA

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu açıklayarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini dile getirmişti.

KANYE WEST

İsmini Ye olarak değiştiren ve son dönemde Yahudi karşıtı söylemleriye gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West'e birkaç yıl önce bipolar hastalığı teşhisi kondu. Hastalığıyla ilgili sık sık konuşan rapçi hastalığı nedeniyle “aşırı paranoyayı” yaşadığını ve anlatan her şeyin bir “komploymuş gibi” hissettirebildiğini söyledi.

JUSTIN BIEBER

İki Grammy ödüllü, 28 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Bieber, yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, bu nedenle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söylemişti.

MICHAEL J. FOX

Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin iki efsane oyuncusu Michael J. Fox'a 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurdu.

SELMA BLAIR

MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair, hastalığıyla savaşı sırasında pozitif kalmanın önemiyle ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

NICK JONAS

Priyanka Chopra birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Nick Jonas, 13 yaşında iken kendisine Tip 1 Diyabet teşhisi konduğunu açıklamıştı.

KIM KARDASHIAN

Realite şov yıldızı Kim Kardashian, sedef hastalığı ve psoriatik artrit hastalığıyla mücadele ediyor. 25 yaşında soğuk algınlığına yakalandığında sedef hastalığı olduğunu öğrenen yıldız, konuyla ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor.

GIGI HADID

Ünlü model Gigi Hadid tiroid bezlerini etkileyen Haşimato hastalığına sahip olduğunu açıklayarak sık sık zayıflamasının sebebinin tedavi için aldığı ilaçlar olduğunu açıklamıştı.

HALSEY

Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliği ve Türkçe paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaştI.

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

ASLI ENVER

Geçtiğimiz aylarda Berkin Gökbudak ile evlenen ünlü oyuncu, Aslı Enver'in disleksi bozukluğu var yani okuma güçlüğü. Herhangi bir oyuncunun yarım saatte okuduğu metni Aslı Enver 4-5 saatte okuyabiliyor.

CANDAN ERÇETİN

Şarkıcı Candan Erçetin, ışık alerjisi nedeniyle sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini paylaşmıştı. Güneşe ve ışığa karşı göz alerjisi olduğunu söyleyen Erçetin, “Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor" dedi.