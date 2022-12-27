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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

Eğlence dünyasından pek çok ünlü isim uzun yıllardır zorlu hastalıklarla mücadele ediyor. Kimisi hastalığıyla ilgili konuşmamayı tercih ederken kimisi hastalığı hakkında sık sık bilgi verip farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İşte ünlü isimlerin hastalıkları...

27 Aralık 2022 Salı 13:54
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Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları



SELENA GOMEZ

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 2

SERTAB ERENER

Ünlü sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile mücadele ediyor. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. 

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 3

BELLA HADID

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 4

SIA

"Chandelier" ve "Elastic Heart" gibi hit parçalara imza atan ünlü şarkıcı Sia, Ehlers-Danlos sendromu ile mücadele ediyor. Şarkıcı, kronik ağrıya yol alan bu nörolojik hastalığı 2021 yılında sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 5

WINNIE HARLOW

Aslen Jamaikalı olan ABD'li model Winnie Harlow 4 yaşından beri cildin pigment kaybetmesine sebep olan vitiligo hastalığına sahip.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 6

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu söylemişti. Oyuncu "Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum O da bir yere kadar idare ediyor" demişti.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 7

LADY GAGA

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu açıklayarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini dile getirmişti. 

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 8

KANYE WEST

İsmini Ye olarak değiştiren ve son dönemde Yahudi karşıtı söylemleriye gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West'e birkaç yıl önce bipolar hastalığı teşhisi kondu. Hastalığıyla ilgili sık sık konuşan rapçi hastalığı nedeniyle “aşırı paranoyayı” yaşadığını ve anlatan her şeyin bir “komploymuş gibi” hissettirebildiğini söyledi.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 9

JUSTIN BIEBER

İki Grammy ödüllü, 28 yaşındaki dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Bieber, yüzünün sağ kısmının felç olduğunu, bu nedenle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söylemişti.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 10

MICHAEL J. FOX

Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin iki efsane oyuncusu Michael J. Fox'a 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurdu.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 11

SELMA BLAIR

MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair, hastalığıyla savaşı sırasında pozitif kalmanın önemiyle ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 12

NICK JONAS

Priyanka Chopra birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Nick Jonas, 13 yaşında iken kendisine Tip 1 Diyabet teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 13

KIM KARDASHIAN

Realite şov yıldızı Kim Kardashian, sedef hastalığı ve psoriatik artrit hastalığıyla mücadele ediyor. 25 yaşında soğuk algınlığına yakalandığında sedef hastalığı olduğunu öğrenen yıldız, konuyla ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 14

GIGI HADID

Ünlü model Gigi Hadid tiroid bezlerini etkileyen Haşimato hastalığına sahip olduğunu açıklayarak sık sık zayıflamasının sebebinin tedavi için aldığı ilaçlar olduğunu açıklamıştı.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 15

HALSEY

Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliği ve Türkçe paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Endometriozis (Çikolata Kisti) ile  uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaştI.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 16

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 17

ASLI ENVER

Geçtiğimiz aylarda Berkin Gökbudak ile evlenen ünlü oyuncu, Aslı Enver'in disleksi bozukluğu var yani okuma güçlüğü. Herhangi bir oyuncunun yarım saatte okuduğu metni Aslı Enver 4-5 saatte okuyabiliyor.

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları - 18

CANDAN ERÇETİN

Şarkıcı Candan Erçetin, ışık alerjisi nedeniyle sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini paylaşmıştı. Güneşe ve ışığa karşı göz alerjisi olduğunu söyleyen Erçetin, “Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor" dedi.

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