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Unuttuğu Bitcoin'ler sayesinde 8 milyon dolar kazandı

ABD'li ünlü rapçinin yanlışlıkla Bitcoin milyoneri olduğunu ilk olarak TMZ adlı haber sitesi duyurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:03
Unuttuğu Bitcoin'ler sayesinde 8 milyon dolar kazandı
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Bitcoin hesabına 4 yıldır dokunmayan 50 Cent, yaklaşık 8 milyon dolar kazandı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberi doğruladı.

ABD'li ünlü rapçinin yanlışlıkla Bitcoin milyoneri olduğunu ilk olarak TMZ adlı haber sitesi duyurdu.

Buna göre 2014 yılında dinleyicilerinin 'Animal Ambition' adlı albümünü Bitcoin'le almalarına izin veren 50 Cent, 4 yıl boyunca hesabına hiç dokunmadı.

Ancak kısa süre önce hesabına bakan 50 Cent sahip olduğu Bitcoin'ler sayesinde milyonlarca dolar kazandığını fark etti.

1 HAFTA ÖNCE HATIRLASAYDI….

O dönem tek bir Bitcoin'in fiyatı 662 dolardı.Albümünü 20 dolara satan 50 Cent satışlardan 400.000 dolar kazandı. 

Kripto paranın değerinin yıllar içinde aşırı şekilde yükselişe geçmesi sayesinde 50 Cent'in serveti şu anda 7 milyon dolar ile 8.5 milyon dolar arasında oldu. Şu anda 1 Bitcoin'in değeri yaklaşık 11.000 dolar seviyesinde.

Ancak 50 Cent Bitcoin'i olduğunu bundan birkaç ay önce hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.

'KENDİMLE GURUR DUYUYORUM'

Ünlü rapçi Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalarla haberi doğruladı.

'Güney Yakası'ndan bir çocuk için fena değil. Kendimle gurur duyuyorum" dedi.

'Bitcoin'lerim olduğunu bile unutmuştum' diyen 50 Cent Twitter'daki mesajında da "Biraz Bitcoin isteyen var mı? LOL. Sizi gıcık edeceğini biliyorum ama afedersiniz paraları çantaya dolduruyorum" dedi.

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