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Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Bir yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncu Erol Demiröz, dün 81 yaşında hayatını kaybetti. Demiröz’ün vefatını Ankara Sanat Tiyatrosu “Erol Abimizi kaybettik” notuyla duyurdu.

19 Nisan 2021 Pazartesi 13:34
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Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sanatçının cenazesi, aynı gün Ankara’da defnedildi. Oyuncunun rol aldığı “Beyaz Melek” ile “Güneşi Gördüm” filmlerinin senarist ve yönetmeni Mahsun Kırmızıgül, vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu: “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı.”

DOSTLARI YASTA
Usta oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler Erol Demiröz'ün ardından duygularını dile getirdi.

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Bir güzel adam daha veda etti..

ERDEM YENER
Çok üzgünüm. Mucize filminde birlikte çalışma şansı yakaladığım kıymetli büyüğümüz Erol Demiröz abimizi kaybetmişiz.

Uzun zamandır tedavi gören usta oyuncu en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp 'iyi ki varsınız' mesajını paylaşmıştı.

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