Usta oyuncu Fatma Girik'e veda

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazartesi günü hayatını kaybeden sinema sanatçısı Fatma Girik için 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi’nde tören düzenlendi. Fatma Girik’in Türk Bayrağına sarılı tabutu Şişli Belediyesi salonuna getirildi. Törene, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, belediye çalışanları ve sevenleri katıldı.

"ŞİŞLİ'YE ÇOK EMEK VERDİ"

Manevi kızı Fatma Ahu Turanlı "Fatma annem Şişli’ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Şişli Belediye başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi" dedi.

"FATMA GİRİK'İN ADININ VERİLDİĞİ KIZ YURDUNU AÇACAKTI"

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik "Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama biz daha önceden Şişli’de ablamın adının verildiği kız yurdunun açılışını Muammer Keskin ile planlamıştık. Çok hoşuna gitmişti. Bu toplantı olacaktı zaten. O bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen şu anda da görüyordur. En mutlu olduğu gün bugün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"KIYMETLİ İSMİ EBEDİYEN YAŞAYACAK"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin "Fatma Girik Şişli’miz için bir değerdir. Büyük bir şanstır. Şişli’de toplumdan yana pek çok hizmette, kurumda, yapıda tartışmasız bir emeği var. Kız yurdumuz ve kreşimiz Fatma Girik adıyla hizmet sunmaya devam etmektedir. Kıymetli ismi ebediyen Şişli’de yaşamaya devam edecektir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından helallik alındı. Daha sonra da ikinci törenin yapılacağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na götürüldü.

CEMAL REŞİT REY'DE TÖREN

Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

Fatma Girik'in menajeri Bircan Silan, "Şişli belediye başkanlığı döneminden beri yol arkadaşım dostum ablam ailemizin bir parçası öyle. Sanat dünyamız için çok büyük kayıp ama Fatma Girik benim için mavi direnişin simgesiydi. Sanat dünyamızın olduğu kadar bütün yaşamımızın bir parçasıydı. Her şeyden önemlisi onun için insan olmaktı. Şan şöhret para pul hiç bir şey değil insanların kalplerine dokunabilmek onun için hayattaki en kıymetli bir şeydi. Filmleriyle ve hayattaki duruşuyla bunu her daim bizlere verdi ve vermeye de devam edecek. Bizler onu şuan belki madden kaybettik ama manen içimizde yaşattığımız sürece emin olun yaşayacaktır" dedi.

EDİZ HUN GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Kürsüye çıkan Ediz Hun, Fatma Girik ile 1964 yılında tanıştıklarını söyleyerek, "58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı, dürüsttü, mertti. İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruşlardadır. Böyle bir kadındı. Çok dürüst karakterli son derece mükemmel bir insandı. Türk sanat alemi için büyük bir kayıptır" diye konuştu.

Sanatçı Nur Sürer ise, "Gerçekten bizim Fato'muz bunların da çok üstünde bir kadındı. 1985 yılında tanıştık. Ben gözlerine bakınca hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim. 20 gün önce konuşmuştuk. O bize dokundu biz ona dokunduk. Onunla görüştüğümüzde, 'Ben sinema arkadaşlarımla gurur duyuyorum' dedi. 5 yıldır bir tane uyunca da gelip bir şey istemedi. Onlarla gurur duyuyorum. Bu kadını unutmak mümkün değil" dedi.

Konuşmaların ardından Fatma Girik'in naaşı cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii'ne doğru yola çıkarıldı.