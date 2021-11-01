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Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kuzey Güney dizisindeki başarılı rolüyle hafızalara kazınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini Haluk Levent duyurdu.

01 Kasım 2021 Pazartesi 14:04
669 Okunma
Usta oyuncu hayatını kaybetti
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Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Kırmızı Oda'da rol alan usta oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberini ise şarkıcı Haluk Levent duyurdu.

"SAYISIZ OPERASYON YAPILDI"

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, senaryo yazarı. 25 Temmuz 1965, Ankara doğumlu. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.

Anahtar Kelimeler:
Semra Dinçer
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