Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde rol alan Tarık Ünlüoğlu (61) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, bir süredir tedavi görüyordu.
Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah' serisinde rol alan 1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu, ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ünal Kaplan' karakterini oynuyordu.
"ABİM MEKANIN CENNET OLSUN"
Tarık Ünlüoğlu'nun 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, acı haberi "Abimmmm. Mekanın cennet olsun canım abimmm" notu ile sosyal medyada paylaştı.
TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957 doğumlu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.
Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları
2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu
1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu
Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı filmler ve diziler:
2015-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2014 - Ah Neriman (dizi)
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)
2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)
2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)
2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)
2011 - Berlin Kaplanı (sinema)
2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)
2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)
2008 - Dalgakıran (dizi)
2007 - Kabadayı (sinema)
2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)
2006 - Umut Adası (sinema)
2006 - Bebeğim (dizi)
2005-2007 – Gümüş (dizi)
2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)
2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)
1998 - Cumhuriyet (sinema)
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)
1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)