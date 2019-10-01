Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde rol alan Tarık Ünlüoğlu (61) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, bir süredir tedavi görüyordu.

Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah' serisinde rol alan 1957 İzmir doğumlu Tarık Ünlüoğlu, ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ünal Kaplan' karakterini oynuyordu.

"ABİM MEKANIN CENNET OLSUN"

Tarık Ünlüoğlu'nun 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, acı haberi "Abimmmm. Mekanın cennet olsun canım abimmm" notu ile sosyal medyada paylaştı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957 doğumlu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları



2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı filmler ve diziler:



2015-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2014 - Ah Neriman (dizi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)

2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)

2011 - Berlin Kaplanı (sinema)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)

2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)

2008 - Dalgakıran (dizi)

2007 - Kabadayı (sinema)

2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)

2006 - Umut Adası (sinema)

2006 - Bebeğim (dizi)

2005-2007 – Gümüş (dizi)

2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)

1998 - Cumhuriyet (sinema)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)

1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)