Usta oyuncudan acı haber!

Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi meslektaşı Menderes Samancılar sosyal medya hesabından "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda" sözleri ile duyurdu. Menderes daha sonra ise Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akın'ın beyin kanaması geçirdiği aktaran Samancılar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz."

Samancılar bu sabah saatlerinde ise acı haberi verdi. Beyin kanaması sonrası ameliyata alınan ve yoğun bakıma kaldırılan Rıza Akın hayatını kaybetti.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı'dır. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.