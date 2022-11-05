Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
banner107

Usta oyuncunun büyük acısı...

Geçen sene eşi Nusret Çetinel'i kaybeden ünlü oyuncu Tomris Çetinel, şimdi de evlat acısı yaşadı. Çetilen'in beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kızı Elif Alara Çetinel, hayatını kaybetti.

05 Kasım 2022 Cumartesi 14:07
182 Okunma
Usta oyuncunun büyük acısı...



Devlet Tiyatrosu oyuncularından Tomris Çetinel (68) ile 2021 yılında 69 yaşındayken hayatını kaybeden usta oyuncu Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel, geçen hafta beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Oyuncu Melek Baykal, yaptığı bir paylaşımda 40 yaşındaki Elif Alara'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"HUZUR İÇİNDE UYU GÜZEL KIZIM"

Acı haberi Instagram hesabından anne-kızın bir fotoğrafını paylaşarak açıklayan Baykal, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara’yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin’e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım... Mekanın cennet olsun.”

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABAM"

Elif Alara Çetinel, Twitter hesabında son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmış ve babasına olan özlemini dile getirmişti...

"1 yıl oldu...
Eski kaşar almıştım o gün sana,ama başka ne aldım hatırlamıyorum...
Bir de gitme dediğini hatırlıyorum... Ve hakkını helal et dediğini...
Evladın babaya ne hakkı olur ki demiştim...
Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum...
Ama...
yine de seni çok özlüyorum babam..."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Manço'nun hayatı film oluyor
Barış Manço'nun hayatı film oluyor
Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı!
Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı!
Türk Sanat Müziğinin acı günü
Türk Sanat Müziğinin acı günü










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim