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Usta sanatçı Gönül Orbey hayatını kaybetti

Usta tiyatro oyuncusu Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Orbey, Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler'den tanıdığımız usta oyuncu Ergin Orbey'in eşiydi.

31 Ekim 2021 Pazar 14:25
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Usta sanatçı Gönül Orbey hayatını kaybetti
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"Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in kendisi gibi oyuncu Gönül Orbey, yaşamını yitirdi.

"BÜYÜK KAYIP"

Usta sanatçı Gönül Orbey hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği usta sanatçının hayatını kaybettiğini şu açıklamayla duyurdu: "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül'ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun"

ONUR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Sanatçı; Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Cengiz Han'ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.

  Usta sanatçı Gönül Orbey hayatını kaybetti

Usta sanatçı Gönül Orbey hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Gönül OrbeyHababam SınıfıSüt Kardeşler
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