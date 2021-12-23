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Usta sanatçı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

23 Aralık 2021 Perşembe 14:51
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Usta sanatçı hayatını kaybetti
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65 yaşındaki Faruk Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Faruk Tınaz
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