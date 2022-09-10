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Uzerli: Sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım

ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, geçmişte yaşadığı hızlı aşklardan ve kararlardan dolayı çok yıprandığını söyledi.

10 Eylül 2022 Cumartesi 19:31
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Uzerli: Sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım


Türkiye’nin “Hürrem Sultan” olarak tanıdığı isim Meryem Uzerli, geçmiş dönemlerde çok hareketli bir aşk hayatı yaşadı.

Öyle ki oyuncu bir ara tükenmişlik sendromuna bile yakalandı.

İki çocuğu ile artık daha mutlu

“Muhteşem Yüzyıl” setini bırakıp, hamile olarak Almanya’ya dönen oyuncu, ilk çocuğunu kucağına aldığında yanında kızının babası iş adamı Can Ateş yoktu.

Bekar bir anne olarak hayatını sürdüren Uzerli, uzun bir sürenin ardından kendini toparladı, hatta ikinci çocuğunu da kucağına aldı.

“Sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım”

Hello dergisine röportaj veren Uzerli, “Kendimi şu sıralar çok iyi hissediyorum. Neyi isteyip istemediğimi net biliyorum.” dedi.

ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin’de yaşayan güzel oyuncu, “Kişisel yolculuğumda yeni bir dönem başlıyor. Doğru ve sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Meryem üzerliMagazinTükenmişlik Sendromu
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