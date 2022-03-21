Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Hava daha da soğuyacak!
Kapat

Vücudundaki tüyleri almayı tamamen bıraktı!

Avustralyalı OnlyFans modeli Aimee, toplumsal güzellik normlarını tamamen reddederek yıllardır vücut tüylerini almayı bıraktığını itiraf etti. Kendisine sert tepki gösterenlere aldırış etmediğini söyleyen Aimee, tavrının kadınlara uygulanan kalıplara bir başkaldırı olduğunu dile getirdi. Aimee, OnlyFans abonelerinin doğal görüntüsünü beğendiğini söyleyerek vücut kıllarını paylaşmaktan utanmadığını ifade etti.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:19
248 Okunma
Vücudundaki tüyleri almayı tamamen bıraktı!
banner108

21 yaşındaki Avustralyalı OnlyFans modeli Aimee, seksi fotoğraf ve videolarını yayınlanmanın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade etti. OnlyFans modelliğinden önce bebek bakıcılığı yaptığını anlatan Aimee, vücut kıllarını almadan verdiği pozlarla kısa sürede popüler olmayı başardı. Model doğal kıllarından dolayı güven duymasına rağmen bazı insanların onun görüntüsünü kabul etmediğini ve sert tepkiler gösterdiğini söyledi. Aimee kendisine yöneltilen olumsuz yorumlara ise vücut kıllarını gösteren bir paylaşımla cevap verdi.

“TÜM TÜYLERİMİ SEVİYORUM”

Ergenliğinden beri vücut tüylerini almaktan hoşlanmadığını dile getiren Aimee, “Dürüst olmak gerekirse tüm vücut tüylerimi seviyorum. Her yerde tüylerimin uzamasına izin verdim. Bacaklarımda, kollarımda, yüzümde ve koltukaltımda... Çevremdekiler bile ‘Sen kızsın, iğrenç olma, bunu görmek istemiyorum’ şeklinde yorumlar yaptı. Doğal bedenimin utanılacak bir şey olduğuna inanmayı reddediyorum” diye konuştu.

Kadınların başkalarını memnun etmek ya da bunun bir kurala dönüşmesi nedeniyle vücut tüylerini almak zorunda kalmasına anlam veremediğini ifade eden Aimee, “Vücut tüylerinin alınmasına hiçbir şekilde karşı değilim. Ancak kadınların başkalarını memnun etmek veya saygı gösterilmesi için tüylerini almalarının zorunlu olduğu yönündeki güçlü fikre karşıyım” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal'dan çıplak poz!
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal'dan çıplak poz!
Transparan giyen Seren Serengil: Müşterimin kucağına...
Transparan giyen Seren Serengil: Müşterimin kucağına...
İşte 20 Mart Survivor 2022 All Star'a elenerek veda eden yarışmacı
İşte 20 Mart Survivor 2022 All Star'a elenerek veda eden yarışmacı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim