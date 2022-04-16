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Vücut kıllarını sergileyerek servet kazanıyor

OnlyFans modeli 32 yaşındaki Candace Cynthia, kendisini aşırı uykulu ve yorgun hissetmesine neden olan bir hastalık teşhisi konulduktan sonra 2018 yılında vücut kıllarını almayı bıraktı. Güzellik kalıplarının belirli bir standartta sıkıştırılmaması gerektiğini savunan Cynthia, vücut kıllarının fotoğraflarını satarak ayda 20 bin dolar (292 bin TL) kazanıyor.

16 Nisan 2022 Cumartesi 12:01
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Vücut kıllarını sergileyerek servet kazanıyor

Kanada’nın New Brunswick eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki OnlyFans modeli koltuk altı, kasık ve bacak kıllarını ortaya çıkaran fotoğraflarını satarak aylık gelirini katlandırdı. Cynthia, “Bana narkolepsi teşhisi konduğunda, benim için neyin işe yaradığını keşfetmem ve enerjimi nereye harcayacağıma karar vermem gerekiyordu.Genellikle yorgun ve bitkin oluyordum. Bu yüzden tüm vücudumu tıraş etmek çok fazla enerji harcıyor. Tıraş olmak bana hiçbir zaman keyif veren bir şey olmadı, sonrasında kendimi bitkin hissettiğim için yapmak istemediğimi anladım” dedi.

“UTANIYORDUM AMA ÜSTESİNDEN GELDİM”

Toplumsal normlar çerçevesinde kadınların vücut kıllarını alması gerektiğini savunan bir genel yargı olduğunu dile getiren Cynthia, “Aslında vücut kıllarını almanın diğer insanların rahatı için yaptığım bir eylem olduğunu fark ettim. İlk başta, kıllı bacaklar ve koltuk altlarıyla toplum içine çıkmak konusunda gergindim ama şimdi onlarla hava atmayı seviyorum. Bazı erkekler bu duruma açık olmasa da bazılarının çekici bulduğunu gördüm. Kıllı bacaklarımın, koltuk altlarımın ve bikini bölgemin fotoğraflarını satmak artık ana gelir kaynağım” diye konuştu.

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