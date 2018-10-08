Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94565
ALTIN
237.022
DOLAR
6.1701
STERLİN
8.0228
EURO
7.0847
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti

Kanser hastalığıyla mücadele eden Walking Dead dizisinin usta oyuncusu Scott Wilson 76 yaşında hayatını kaybetti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti

Çok sevilen AMC dizisi Walking Dead'in usta oyuncusu Scott Wilson 76 yaşında yaşamını yitirdi. 50 yıllık oyunculuk kariyeriyle Hollywood'un en saygın oyuncularından biri olan Scott Wilson, 2010 ile 2014 yılları arasında Walking Dead dizisinde Hershel Greene karakterini canlandırmıştı.

ÖLÜM HABERİ TWİTTER HESABINDAN DUYURULDU

Bir süredir kanserle mücadele eden Wilson'ın ölümü, sanatçının Twitter hesabından duyuruldu.

SCOTT WILSON KİMDİR?

Wilson, 29 Mart 1942'de Atlanta'da dünyaya geldi. 1960 yılında liseden mezun olan Wilson, üniversiteyi bırakıp oyuncu olma hayaliyle Los Angeles'a gitti. 1960'tan 2010'a kadar 50'den fazla filmde rol alan oyuncunun filmlerinden bazıları The Great Gatsby, Dead Man Walking ve Pearl Harbor...

banner22
Anahtar Kelimeler:
Scott WilsonHaberKKTCWalking Dead
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den boşanma açıklaması
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den boşanma açıklaması
Türk sinemasının acı günü!
Türk sinemasının acı günü!
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar çıktı
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim