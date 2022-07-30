Will Smith, işsiz kalınca özür diledi!

Bu yılki Oscar Ödül Töreni yaşanan tokat skandalıyla gündemde yoğun yer tutmuştu.

Ünlü komedyen Chris Rock, törende sahne aldığında Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in kafasını kazıtmış olmasıyla ilgili espri yapmış ve dakikalar sonra da herkesin gözü önünde sahnede Will Smith tarafından tokatlanmıştı.

Smith, aynı gece en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmış ve yaptıkları için özür dilemeden geceye devam etmişti.

Ancak olay ertesi gün tüm dünya basınının manşetlerinde yer alırken Smith’e tepkiler hızla büyümeye başlamıştı, sonunda da Will Smith, Akademi tarafından cezalandırılmıştı.

Beklenen özür geldi

Yaşanan olaydan sonra tepkilerin odağında olan ve işsiz kalan Will Smith ilk defa Chris Rock'tan özür diledi.