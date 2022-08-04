Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Silah çekip tehdit etti!
Silah çekip tehdit etti!
Gönüllü ifade verdi... Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler

Yarı çıplak halde otobüse binince olanlar oldu!

Playboy model Francia James, Washington DC'de 'işe gitmek için' bir otobüse bindi. Buraya kadar her şey normal görünse de aslında öyle değildi. Çünkü üzerinde mavi bir iç çamaşırından başka bir şey yoktu. James, yolcuları hayrete düşürdü ve şoför otobüsten inmesi için ona yalvardı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 14:34
275 Okunma
Yarı çıplak halde otobüse binince olanlar oldu!
banner48

Francia James, 69. caddede çalışmak için Washington DC otobüsüne binerken bir videosunu paylaştı. Ancak sıradan bir olay değildi çünkü James yarı çıplak haldeydi. Üzerinde yalnızca bir push-up sütyen, uyumlu bir külot, jartiyer ve bir çift siyah topuklu ayakkabıdan başka bir şey yoktu.

YÜZBİNLERCE BEĞENİ ALDI

Instagram'da 441.000'den fazla beğeni alan videoda Francia'nın bir istasyonda park halindeki otobüse binmek için para ödediği görüldü. O esnada aracın sürücüsüne "Merhaba, bu 69. Caddeye giden otobüs mü? 69. Caddeye gidebilir miyim, lütfen? İşe gitmem gerekiyor." dediği duyuldu.

YORUMLAR DOLDU TAŞTI

Modelin yarı çıplak hali üzerine şoke olan kadın sürücü, "İnebilir misiniz lütfen?" diye yanıtladı. Şaşkın, gözleri faltaşı gibi açılmış yolcuların önüne oturan Francia ise basitçe, "Hayır, işe gitmem gerekiyor hanımefendi" dedi. Takipçileri gönderinin altında, yorumları kalp ve ateş emojileriyle doldururken, karın kasları ve seksi dekoltesine de övgüler yağdırdılar.

İLK DEĞİLDİ

Bu olay, Francia'nın insanları hayrete düşürdüğü ilk olay değildi. Playboy modeli, 2019'da da tanga ve vücut boyasından başka bir şey giymeden Örümcek Adam gibi davranarak alışveriş merkezi müşterilerini hayrete düşürmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelin adayı Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!
Gelin adayı Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi!
Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!
Survivor Sabriye Şengül denizin içinden bikinili poz verdi!
Ajda Pekkan virüse yakalandı
Ajda Pekkan virüse yakalandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim