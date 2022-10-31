Yarışmanın favorisi gözyaşları eşliğinde veda etti!

MasterChef Türkiye 30 Ekim 2022 Pazar akşamı 115, bölümüyle ekrana geldi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı. Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Yağız, Büşra ve Metin'in eleme potasında olduğu MasterChef'te elenen isim belli oldu. Tayfun'un elendiği MasterChef Türkiye'de duygu dolu anlar yaşandı.

ŞEFLERİN AÇIKLAMASI SONRASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

MasterChef'te eleme adayı olan yarışmacılar, potadan çıkmak için hünerlerini sergiledi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun isteği üzerine ilk eleme oyununda Brüksel Lahanası ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapıldı.

Potadan ilk çıkan yarışmacı Metin oldu. İkinci en başarılı isim Burak Kaya olduğu açıklanıken, üçüncü olan Yağız da eleme potasından kurtuldu.

Tayfun, Büşra ve Serpilay son turda ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun "Taş Havuz" adlı tabağını yapmaya çalıştı.

TAYFUN'UN VEDASI MASTERCHEF'E DAMGA VURDU

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonrasında eleme potasından çıkmayı başaran ilk yarışmacı Büşra oldu.

Şeflerin kararı sonucu bu hafta yarışmaya veda eden isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF TAYFUN KİMDİR?

Tayfun Genç, 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 11 yıldır bu meslekte olan isim profesyonel aşçıdır. Evli ve çocuğu bulunan yarışmacı daha öncede yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır. Aslen Giresunlu'dur. Eşi Sivaslı olan Genç, MasterChef'in birinci eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini yaptı. MasterChef Tayfun oylama sonucunda üç evet almayı başardı. Fakat yarışmacı 30 Ekim Pazar günü yarışmadan elenerek hayallerine veda etti.