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Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf etti

Modern dünyanın içinde pek çok evlilik ve ilişki aslında ihanet nedeniyle sona eriyor. İhanet kimi zaman herkesi şaşırtacak bir hikâyeye dönüşebiliyor. TikTok hesabında yaptığı paylaşımla başına gelenleri anlatarak herkesi şoke eden Marisa’nın gönderisi bir anda sosyal medyada popüler oldu.

19 Ekim 2021 Salı 09:38
551 Okunma
Yaşadığı ihaneti sosyal medya hesabından itiraf etti
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'Marisakylie’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşımlar yapan genç kadın öz annesinin nişanlısı ile evlenmeye nası karar verdiğini ve yaşananları tek tek anlattı. 4 bölüm halinde başına gelen ihaneti paylaşan Marisa ilk olarak erkek arkadaşıyla lisede tanıştıklarını ve sevgilisinin Marisa’nın annesi ve üvey babası ile yaşadığı eve nasıl taşındığını anlatarak başlıyor. Aynı evde beraber yaşarlarken annesi ve üvey babasının boşanmaya karar verdiğini anlatıyor. Boşanma sürecinde annesi ve nişanlısının yakınlaşmaya başladığından söz eden Marisa, durumdan hiçbir şekilde şüphelenmiyor. Bir süre sonra Marisa ve nişanlısı ayrılmaya karar veriyor. Ayrıldıktan sonra ise Marisa’nın annesi eski damadı ile görüşmeye devam ediyor.

Marisa, ikinci bölümde ise annesi ve eski sevgilisinin görüşmelerinden rahatsızlık duyduğu kısımları anlatıyor. Bu konuyu annesi ile konuştuğunda ise kadın, “Onu hayatımıza sen soktun, o benim oğlum gibi. Birden onu hayatımdan çıkartamazsın” cevabını veriyor.

Üçüncü bölümde ise anne ve eski damadın ilişkisini öğrendiği anlardan söz ediyor. Ayrıldıktan bir süre sonra annesi eski damadıyla olan ilişkisini saklamamaya karar veriyor ve kızına bir süredir beraber olduklarını söylüyor. Marisa bunu duyunca evi terk ediyor, bir süre sonra ise annesinin eski nişanlısı ile evlenmeye karar verdiğini duyuyor.

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