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Yasin Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Acil durum konseyi toplandı

Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Konseydeki çekimlerin tamamlanmasının ardından Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin fiziki saldırıda bulundu. Survivor ekibi ise stüdyodaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavganın detaylı görüntüleri ise TV8'de yayınlanmadı. Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı açıklayacak. Peki Yasin Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Yasin Obuz'a ne ceza verilecek.

22 Şubat 2022 Salı 10:40
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Yasin Survivor'dan diskalifiye mi oldu? Acil durum konseyi toplandı
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Survivor All Star'ın 21 Şubat Pazartesi ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı. Daha önce elemeye kalan Yasin, sms oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi.

Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını söyledi. Yasin "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" dedi.

KONSEYDE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise beklenmedik bir kavga yaşandı.

Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu.

Survivor çekim ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı.

TV8 ekranlarında ise o anlarda "Görüntüleri yayınlayamıyoruz" mesajı görüldü.

SURVIVOR'DA ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi düzenlediği görüldü. Acun Ilıcalı konseyde Yasin'e verilecek cezayı açıklayacak.

"DİSKALİFİYE ETMEMEK İÇİN..."

Ilıcalı'nın "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." sözleri dikkat çekti. Acun'un açıklamalarından sonra ise Yasin'in büyük üzüntü yaşaması dikkat çekti.


Yasin Obuz'un Survivor All Star'dan diskalifiye olup olmadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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