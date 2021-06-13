Yavuz Seçkin hastanelik oldu

Komedyen ve sunucu Yavuz Seçkin, evinin bahçesinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Ağaca uzanmak için sandalyeye çıkan Seçkin ani bir hareketle dengesini kaybetti.

Sandalye üzerinde dengesini kaybeden Seçkin, yere kapaklandı.

Bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırılan Yavuz Seçkin, yapılan muayenenin ardından, omuriliklerinde kırık meydana geldiği tespit edildi.

Sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşan komedyen Seçkin, “Nazar böyle değiyor demek ki. Evlilik yıldönümümüzde göze geldik herhalde.

Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah” dedi.