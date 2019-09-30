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Yayın tarihi belli oldu! Jüri üyeleri açıklandı

TV8'in ekran klasiği haline gelen müzik yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. O Ses Türkiye 2019-2020 sezonu ekim ayında başlıyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:04
Yayın tarihi belli oldu! Jüri üyeleri açıklandı

O Ses Türkiye’nin 8’inci sezon jüri koltuğunda oturan Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’ün değişeceği konuşulmuştu. En azından Yemekteyiz’in sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan’ın, bu sezon O Ses Türkiye’de yer almayacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat, çıkan bu iddiaların doğruluğu yansıtmadığı yeni jüri üyelerinin açıklanmasıyla netleşti.

DEĞİŞİKLİK YAŞANMADI

O Ses Türkiye’nin yeni sezon tarihi TV8 tarafından açıklandı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüride değişiklik yaşanmadı. Geçen sezon jüriye dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan ile birlikte Hadise ve Murat Boz da, yeni sezonda da jüri koltuklarında olacak. O Ses Türkiye’nin 9. yeni sezon ilk bölümü ise 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00’de yayınlanacak.

ÇEKİMLERİ GEÇEN HAFTA BAŞLAMIŞTI

O Ses Türkiye 2019’un ilk seçimleri ve stüdyo çekimleri 25 Eylül Çarşamba günü başlamıştı.

O SES TÜRKİYE’DE SON ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

O Ses Türkiye’nin 8’inci sezon finali ise 27 Ocak 2019 Pazar akşamı yapılmış ve Murat Boz’un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon olmuştu.

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TV8HaberKKTC
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