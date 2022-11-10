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Yemek programında şoke eden cinsellik itirafı!

İngiltere merkezli televizyon kanalı Channel 4' yayınlanan bir yemek programı olan Come Dine With Me izleyicileri, bir yarışmacının garip cinsellik itirafı üzerine şaşkına döndü. Dört amatör şefin akşam yemeği sohbetinde konu ilişkilere gelince bir yarışmacı muhtemelen programın en şok edici hikayelerinden birini açıkladı.

10 Kasım 2022 Perşembe 11:43
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Yemek programında şoke eden cinsellik itirafı!



Programın son yayınlanan bölümünde dört yarışmacı, ev sahibi Sarah'nın evinde toplandı. Hem yemeklerini yiyen hem de sohbet eden yarışmacılar birden kendilerini ilişkilerden bahsederken buldu. O esnada görüşlerini paylaşan yarışmacı Chris, flört ettiği kişilere ''Kebap sever misin?'' sorusunu yöneltmeyi sevdiğini söyledi ve cinsel hayatı hakkında oldukça samimi bir anısını paylaştı.

KEBAP MOLASI

Geçmişte Giselle isimli Fransız bir kadınla flört ettiğini anlatan Chris, onu evine davet ettiği bir gece cinsellik esnasında nasıl yemek molası verdiklerinden bahsetti. Chris yatağının yanındaki dolapta bir porsiyon kebap olduğunu ve genç kadınla cinsel bir birliktelik yaşadığı esnada birden kebabı çekmeceden çıkarıp yemeye koyulduklarını anlatarak herkesi şaşkına çevirdi.

''KİMSEYE ÖNERMEM''

Yarışmacılardan biri ona ne kebabı olduğunu sorduğunda bunun bir döner olduğunu açıklayan Chris, kameralara dönerek ''Kimseye bir ilişkide kebabı üçüncü kişi olarak sunmalarını önermem'' diye konuştu.

Chris'in hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı konuyu tiye alan eğlenceli paylaşımlarda bulunurken kimileri de yarışmacının hikayesini gerçekçi bulmadı.

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